2025年10月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
パーティーや食事会にはぜひ参加して。リフレッシュできるはず。
金銭面にツキあり。副業の誘いに乗ってみると前途有望かも。
運気は低調。周囲に振り回されてクタクタになりそう……。
家のことを楽しもう。家族の手伝いをするとさらに幸運に！
意地悪な人に仕返しをしたくなるかも。でも問題の本質をよく見ること。
どんな人ともすぐに親しくなれる暗示。気さくに話しかけよう。
不条理な出来事に出会うかも。気にせず楽天的な気持ちでいよう。
美しいものが幸運のカギ。光る石や花を身近に置くと◎。
ちょっとしたハプニングの予感。臨機応変に対応すること。
明るい態度がツキを呼ぶ日。意識して陽気に振る舞って。
自信満々な態度がカギ。周囲の信頼を勝ち取れるラッキーな日に。
人付き合いを通じていい情報をゲット。同級生に注目して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
パーティーや食事会にはぜひ参加して。リフレッシュできるはず。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
金銭面にツキあり。副業の誘いに乗ってみると前途有望かも。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は低調。周囲に振り回されてクタクタになりそう……。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
家のことを楽しもう。家族の手伝いをするとさらに幸運に！
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
意地悪な人に仕返しをしたくなるかも。でも問題の本質をよく見ること。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
どんな人ともすぐに親しくなれる暗示。気さくに話しかけよう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
不条理な出来事に出会うかも。気にせず楽天的な気持ちでいよう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
美しいものが幸運のカギ。光る石や花を身近に置くと◎。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ちょっとしたハプニングの予感。臨機応変に対応すること。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
明るい態度がツキを呼ぶ日。意識して陽気に振る舞って。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自信満々な態度がカギ。周囲の信頼を勝ち取れるラッキーな日に。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人付き合いを通じていい情報をゲット。同級生に注目して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)