「こんなにイケメンだったのか」鈴木福、NY一人旅にファン驚き！ 「すごい、、」「絵になり過ぎ」
俳優の鈴木福さんは10月10日、自身のInstagramを更新。ニューヨーク旅行の様子を披露しました。
【写真】鈴木福、NY一人旅にファン驚き！
この投稿にファンからは、「日本ではあまり見ないとびきりの笑顔すてき」「ピースの写真めっちゃうれしそうでいい」「1人ニューヨーク！！すごい、、」「とても楽しそう」「わあ 絵になり過ぎ」「ふくくんこんなにイケメンだったのか」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】鈴木福、NY一人旅にファン驚き！
「ピースの写真めっちゃうれしそうでいい」鈴木さんは「先日、ニューヨークに行ってきました！初NYで、前半は一人旅、ブロードウェイでの観劇などエンタメ漬け、後半は友達と合流しまして。良い時間を過ごすことができました」とつづり、6枚の写真を投稿。ニューヨークでの様子を公開しました。白いTシャツに淡いブルーのチェックシャツを羽織った爽やかなスタイルの鈴木さんは、楽しそうな笑顔を見せています。ニューヨークの街を満喫できたようです。
「福くん最高の瞬間を見られて良かったね」鈴木さんは2024年8月25日の投稿で、「なんと！ZIPの取材でロサンゼルスに来ています！大谷翔平選手の40-40を目の前で観ることができました」とつづり、ロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着たオフショットを公開。コメントでは、「いいなぁ！すご！」「福くん最高の瞬間を見られて良かったね」「ロスならではのお土産まってますよー」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)