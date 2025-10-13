プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは10日と11日、ハピネスアリーナで佐賀バルーナーズとのホーム開幕節に臨みました。

B1で3シーズン目のホーム開幕戦を迎えたヴェルカ。

10日のGAME1は第1クオーター、佐賀に6点のリードを許しますが、第2クオーターに入ると馬場や熊谷の連続スリーポイントなどで14連続得点を奪い、逆に6点リードで折り返します。

第3クオーターでもリードを10点に広げますが、最終第4クオーター、残り2分半で6点差まで縮められます。しかし、エース馬場がこの日、3本目のスリーポイントを沈め、勝負あり。

76ー67で、西九州ダービーの初戦を制しました。

過去最多となる5735人のブースターが詰めかけた11日のGAME2は、序盤からリードを奪い、前半を41-36で折り返します。

第3クオーターにはイ・ヒョンジュンが3本連続でスリーポイントを決め、完全に主導権を握ると、その後はミッチェルが驚異的な身体能力をみせつけます。

まずは、熊谷のふわりと浮かせたパスに豪快なアリウープを魅せ、最終第4クオーターには、滞空時間の長いワンハンドダンク。

新加入選手らの活躍もあって、最後まで流れを渡さなかったヴェルカ。

85ー73と佐賀に連勝し、前節のGAME2から3連勝としました。

次節は15日、ホームでシーホース三河と対戦します。