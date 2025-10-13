山陽オートG2「第36回若獅子杯争奪戦」は13日、最終12Rで優勝戦（4100メートル）が行われ、石本圭耶（26＝飯塚）がトップスタートから8周回を逃げ切って、グレードレース初Vを決めた。賞金200万円を獲得。2着に黒川京介、3着には佐藤励が入った。

晴天の下で争われた優勝戦はハンデ0、10メートルの争い。8車がスタートラインに並んだ。試走タイムは黒川京介と佐藤励がトップの32、鈴木圭一郎、長田稚也、山本将之は33をマークした。注目のスタート。3の枠石本圭耶がズバッと突き抜けて1コーナーを先取りする。8枠のS2黒川が2周1コーナーで早くも2番手につけた。

「いいSが切れました。集中できたと思います」とは石本。道中は黒川が仕掛けようと動くが、グッと伸び返す。最後までコースを外さず隙を与えない走りでそのままゴールを突き抜けた。

「自分なりに一生懸命走りました。状態も今節一番良かったし、乗り味も良かったです。地元でいい時の伸びより良かったと思います。ホッとしています」

次節は地元・飯塚に帰って、15日から3日間の普通開催に連続出場予定。「ほんとに皆さんのおかげです。もっともっと頑張ります」。病気で亡くなった師匠の重富大輔さんにもいい報告ができそうだ。執念の勝利と言っていいだろう。再びファンを魅了してくれるに違いない。

◇石本 圭耶（いしもと・けいや）1999年（平11）9月16日生まれの26歳。福岡県出身。2019年10月25日に34期生として登録。同期に山本翔、長田稚也、上和田拓海ら。通算4回目の優勝でG2は初V。1メートル59、46キロ、血液型B。趣味はドライブ。