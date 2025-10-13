北海道日本ハムファイターズの選手たちは2025年10月13日、あさって15日に迫るソフトバンクとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージに向けて、本拠地エスコンフィールドで調整しました。



今季32本塁打、90打点でリーグ2冠のフランミル・レイエス選手が打撃練習に臨むと、複数の柵越えを披露。





中でもレフトスタンドのメインレベル（2階席）の上、タワー11に当てる特大の一発は、集まった約2500人のファンを沸かせました。

レイエス選手は前日12日のCSファーストステージ第2戦で、1点を追う8回2死1塁の場面で、オリックスの3番手岩嵜からライトオーバーの逆転2点タイムリーヒットを放ち、試合を決定づけました。



試合後のヒーローインタビューでは、開口一番「チェックチェック…よっしゃー！！！！」と茶目っ気たっぷりに絶叫し喜びを爆発。



CSファイナルに向けては「メニーメニーファン（多くのファンから）『レイエス選手、クライマックスシリーズ頑張って』（と言われる。）ほんとに頑張ります！」と、日本語を交えて力強く意気込みを語りました。



CSファイナルステージは敵地・みずほPayPayドームで行われ、リーグ優勝したソフトバンクに1勝のアドバンテージが与えられた状況から、先に4勝したチームが日本シリーズに進みます。



第4戦10月18日（土）～第6戦10月20日（月）は、STV地上波で生中継する予定です。