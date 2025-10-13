ランジャタイ・国崎和也、ちょんまげラーメン・田渕章裕が１２日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。

国崎は、以前に開催した自身の単独ライブを回想。千鳥・大悟、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史、ダイアン・津田篤宏ら、売れっ子の先輩芸人たちが出演してくれたと振り返った。

国崎は、同ライブでの大失態を大悟が男気フォーローしてくれたことを述懐。

「（ライブ開始が）１９時からやったんよね。１８時１５分か２０分ぐらいで『あっ！』てなって。打ち上げ会場を取ってないって気づいて。『ヤバいぞ、これ…』って」と大パニックのまま、藤本に相談したと話した。

「スタッフさんのマネジャーが『大悟さん入られました』って。隣の楽屋だったんだよ。（藤本が）『大悟と津田は（打ち上げに）行くか分からへん。忙しいんやから。それも踏まえて大悟に相談してこい。行くか、まず聞いてこい』って」と回想。

「隣の楽屋。すぐ出てコンコンって。『大悟さん、今日ありがとうございます』『いや、いや、』『ごめんなさい。あの打ち上げ用意してなくて…』って。本当に２ラリーぐらいで、大悟さんが間髪を入れずに『国、大丈夫、大丈夫。俺が準備するから。お前、もう（ライブ以外のことを）考えるな』って」と話した。

田渕は「ライブに集中せえと？シブっ！優しっ！」と感激。国崎は「ビックリして。『ちょっと！』とかの間もないのよ。『国、お疲れ様』『ありがとうな』『大丈夫、大丈夫。俺がもう全部、準備するから。俺が全部やる。国、もう、（ライブに）行け、行け』ぐらい。流れるように１０秒以内ぐらい」と明かした。

国崎は「（大悟が）『もう、自分の単独の準備せえ』みたいな。やっぱり、その優しさよね。大悟さんのスゴい所って」と述懐し、田渕は「すげえな…。やっぱり、あの人…。でも、やっぱり面白い人は優しいと思う」と目を細めた。

大悟は、ブレーク前に、後輩のために自身が借金をしてまで金策をしたなど、数々の男気エピソードで知られている。