８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが１３日、ぴあアリーナＭＭで、デビュー１周年を記念した初の全国ツアー「ＣＡＮ’Ｔ ＳＴＯＰ ＣＵＴＩＥ」のファイナル公演を開催した。

コンセプトの“ＫＡＷＡＩＩ ＭＡＫＥＲ”として、８月から１２都市を巡った「めいくあっぷ」の旅を完走。単独初のアリーナの地で宴を締めくくった。２日間で１万８０００人、ツアーでは計４８０００人の、きゅーてすと（ファンネーム）を動員。万感の思いでフィナーレを迎えた。

デビューから爆速で駆け抜け続けた１年の旅の締めくくり。８人はそれぞれ、きゅーてすとへの思いを手紙に記した。

板倉可奈は、デビュー１年目にして、規模の大きいツアーだったことから当初は「正直不安な気持ちがあった」と吐露。それでも「始まると本当に楽しくて」とし、「ツアーを重ねるたびにきゅーてすとの皆に出会えて幸せだなと感じます」としみじみ語った。

歌唱時にも涙する場面があった古澤里紗は「きゅーすとに出会ってくれて、里紗のことを見つけてくれて、アイドルにしてくれてありがとう」と再び涙しながら感謝を口に。「最高すぎる７人とかなえたい夢がたくさんあります。かなえるまでどこにもいかないでください！」と呼びかけると、佐野愛花も「７人とは出会うべくして出会ったと思う」とし、「８人全員でいる時は何にも負けないくらい自信があって無敵モードなのでこの先ももっと登っていけると思ってます！」と目に涙を浮かべつつ続いた。

１年の軌跡をなぞるように、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」から最新曲「多元幸福論」まで持ち曲全てを披露。かわいいだけじゃない、キレある踊りや歌唱力で魅了し、サプライズ披露となった１４日配信の新曲「Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ」、「ぷりきゅきゅ」の初披露でも湧かせた。

元アイドルから俳優まで、異なる経歴を持つ８人が過酷なオーディションを勝ち抜き昨年８月にデビューしたきゅーすと。その道のりは決して良い事だけではなかった。

梅田みゆは「本当のことを言うと、私自身すごいスピードで大きくなっていくきゅーすとにパフォーマンスの面でも気持ちの面でもついていくのに必至な毎日でした」と目を潤ませて吐露した。 それでも横を見れば信頼できるメンバー常に隣にいた。「私には最強の７人がいます」とし「ツラいことも苦しいこともたくさん乗り越えられた８人でもっと大きな目標に向かって頑張ります」と笑顔で言葉を紡いだ。

また、来年２月から６都市をまわるファンクラブツアーの開催も発表。勢いを止めるつもりはなく、真鍋凪咲は「デビューしてもう１年、でもまだ１年」と浮足だっていない。川本笑瑠も「きゅーすとはまだまだここから」と強調し「永遠なんてないかもしれないけど、この幸せが永遠に続くように私はもっともっと頑張りたい」ときっぱり。

桜庭遥花は「私たちを見て幸せを感じられる存在でありたい」と決意を新たにし、増田彩乃は「精いっぱい歌って踊り続けます」と宣言。２年目もエンジン全開で駆け抜けることを約束した。