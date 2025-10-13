レミオロメン藤巻亮太、事務所独立を発表「前に進む決意を固めた」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/13】2012年より活動休止しているロックバンド・レミオロメンのメンバー（ボーカル兼ギター）でシンガー・ソングライターの藤巻亮太が10月13日、公式サイトを通じ、独立を発表した。
「このたび、藤巻亮太は長年マネジメントでお世話になったサンライズプロモーションを離れ、個人事務所として独立することになりました」と報告した藤巻。「この歩みを止めずに前に前に進む決意を固めた次第です」と決断の決め手を明かし「これからもソロアーティストとして、何気ない日常の機微や、家族と過ごすささやかな幸せ、この世界との繋がりを感じるままに音楽に込めて歌っていけたらと思います」と思いをつづった。
最後には「これまで歩んできた道に感謝しつつ、これからも自分の音楽を探求し、みんなで育ててきた「Mt.FUJIMAKI」を大切に続けていきたいと思います。変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
藤巻は1980年1月12日 生まれ、山梨県出身。レミオロメンは2012年から活動休止しており、現在はシンガー・ソングライターとしてソロで活動。2025年9月27日には音楽フェス「Mt.FUJIMAKI 2025」を主催した。（modelpress編集部）
このたび、藤巻亮太は長年マネジメントでお世話になったサンライズプロモーションを離れ、個人事務所として独立することになりました。
これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます。
アーティストとして少しでも自分の殻を破りたいという想いで、今年はアルバムのリリース、ツアー、Mt.FUJIMAKIに臨みました。
そして尚、この歩みを止めずに前に前に進む決意を固めた次第です。
これからもソロアーティストとして、何気ない日常の機微や、家族と過ごすささやかな幸せ、この世界との繋がりを感じるままに音楽に込めて歌っていけたらと思います。
さあ、10月に入りアコースティックツアーが始まります。みんなとより身近に音楽を分かち合える時間が心から楽しみです。
これまで歩んできた道に感謝しつつ、これからも自分の音楽を探求し、みんなで育ててきた「Mt.FUJIMAKI」を大切に続けていきたいと思います。
変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。
藤巻亮太
［新事務所］株式会社サニーアーツ
