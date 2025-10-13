にしな、『らんま1/2』第2期ED曲は「自分自身と重ねて共感しながら書いた」

にしなさんの新曲「パンダガール」はTVアニメ『らんま1/2』第2期のエンディングテーマとして書き下ろされ、ポップなアップナンバーに仕上がった。

どんどん自由に純粋に、音楽を楽しんでいます

「『らんま1/2』は、ラブコメ要素あり、バトルあり、男女逆転ありの摩訶不思議な世界観。だけど、ふと心が揺さぶられるようなところがあって、ずっとたくさんの人に愛されている名作ですよね。そんな作品を曲で表現するのは難しかったんですけど“1/2”というキーワードから、気持ちの表と裏や、半分こずつで合わさなきゃ向き合えない恋愛関係みたいなテーマを汲み上げていって曲にしました」

にしなさんの楽曲は切ないラブソングも人気が高いので「パンダガール」のような、明るく突き抜けた楽曲が新鮮。ここ数年の活動の中で「どんどん自由になっている感覚」があるそう。

「これまで、いろんな人と出会って音楽をやってきたなかで、音楽を純粋に楽しむことや、今の自分を大切にするといった、大事な軸が見えてきたんです。だからこそ今回の『パンダガール』の制作でも、人間のなかにあるちょっとふざけた瞬間を、楽しんで切り取りました」

『らんま1/2』のキャラたちを彷彿とさせる〈優しさにもイジワルで返しちゃうような/ムツカシイお年頃〉なんて歌詞も。にしなさんご自身も思春期の頃は好きな友達に素直になれなかったという。

「今でも好きな人に素直になれなくて、ひねくれて反対のことを言っちゃうとか全然ありますよ（笑）。だから自分自身と重ねて共感しながら書いた歌詞です。アニメのエンディングでこの曲がかかるのが、私も楽しみです」

最近は趣味でシールやマグネットやポストカードといった小物を集めたり、ツアー先では古着屋巡りをするのが楽しみだという彼女。来年3月からの全国ツアーも発表された。

「いろんな土地の古着屋さんを訪れるのが好きなんですよね。ライブでは静かにじっくり聴いてくれても、一緒に歌ってくれても、みんながそれぞれ好きなように楽しんでくれたら嬉しい。次のツアーは、新曲もたくさん聴いてもらえる内容になると思います。私の新しい側面を感じてもらえるように、ただいま絶賛準備中です」

にしな

1998年生まれ、東京都出身のミュージシャン。2021年4月に1stアルバム『odds and ends』でメジャーデビュー。繊細な歌声と、切なさと狂気が同居する楽曲世界で人気を集める。

Information

配信シングル「パンダガール」

TVアニメ『らんま1/2』第2期エンディングテーマ。アッパーなトラックとメロディがカラフルな印象の爽快なナンバー。にしなの耳心地よいボーカルも必聴。（ワーナーミュージック）