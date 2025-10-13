“約280万円”のスズキ新「“7人乗り”SUV」登場！ 全長4.4m級ボディ＆「ジムニー」級“地上高”採用の「3列モデル」が話題に！ 尼国の「XL7ハイブリッド アルファクロ」に称賛の声も

精悍なブラック仕様！

スズキのインドネシア法人は2025年9月8日、現地で生産している3列シートの7人乗りSUV「XL7ハイブリッド」のラインナップに新グレード「XL7ハイブリッド アルファクロ」を追加すると発表しました。

洗練されたデザインを採用した新グレードに、SNSなどでは称賛の声が上がっています。

スズキの新たな“7人乗り”SUV！

【画像】超カッコいい！ スズキ新「“7人乗り”SUV」を画像で見る（77枚）

スズキのXL7は1998年に「グランドビターラXL-7」として登場しました。これは日本でも販売された「グランドエスクード」の海外仕様にあたり、2006年のフルモデルチェンジを機に現行の「XL7」という名称に変更されました。

一時期生産が中断されましたが、新興国のニーズを踏まえ、2020年に3代目モデルが発売。インドネシアでは主にファミリー層を中心に支持されています。

ボディサイズは全長4450mm×全幅1775mm×全高1710mm、ホイールベースは2740mmで、比較的コンパクトながら室内空間の確保が図られています。

最低地上高は200mmで、同じくスズキが展開するコンパクトSUV「ジムニー」と同等の数値を確保しており、悪路走破性にも対応しています。

初期モデルは1.5リットルのガソリンエンジンを搭載し、燃料システムは従来のガソリン仕様のみでしたが、2023年にモーター機能付き発電機（ISG）を組み合わせたマイルドハイブリッド仕様「XL7ハイブリッド」が導入され、環境性能を高めています。

今回発表されたXL7ハイブリッド アルファクロは、ハイブリッドラインナップの最上級グレードとして位置づけられており、既存の「アルファ」グレードをベースに外装の複数パーツがシルバーからブラックに変更されました。

対象となるパーツは、フロントおよびリアのバンパーガーニッシュ、ルーフレール、ドアハンドル、サイドシルガーニッシュ、エンブレムなどで、加えてヘッドライトとリアランプのインナーもブラック仕上げに改められています。

ボディカラーはブラック、アイボリー、ホワイトの3色を設定。アイボリーとホワイトにはルーフとピラーをブラックで塗り分けたツートーンカラーが採用されています。

価格は約280万円（3億1220万ルピア）からで、従来の「アルファ」グレードより約4万5000円高い価格設定です。

※ ※ ※

アルファクログレードは、外装パーツのブラック化やツートーン仕様により、「精悍な印象」や「引き締まった雰囲気」といったデザイン面での関心を集めています。

また、「見た目と実用性の両立」や「家族で使いやすそう」など、ファミリー層から利用シーンを想定したコメントも寄せられています。

XL7ハイブリッド アルファクロの登場は、既存モデルの進化と選択肢の拡充を示すものとなりました。今後の販売動向やユーザー評価が注目されるなか、XL7シリーズの展開がどのように広がっていくのか、引き続き動向が注視されます。