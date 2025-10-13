ロッテ・寺地隆成捕手（20）が来季の正捕手獲りに意欲を示した。ZOZOマリンでの秋季練習で連日、ハードメニューを消化している高卒2年目の捕手は「自分が一番ヘタだと思ってやっているので、一番うまくなれるように頑張ります」と気合十分だ。

今季は故障で出遅れた佐藤に代わって先発マスクを被る機会が増え、最終的に116試合に出場、規定打席に到達し、パ・リーグ17位の打率・256の数字を残した。右肘痛のため、終盤は指名打者での出場が続き、練習でもノースローだったが、秋季練習第2クールからキャッチボールを再開。現在は15メートル程度だが、宮崎・都城で29日に始まる秋季キャンプに向けて距離を延ばし、強度も上げていく予定だ。

「都城からしっかり投げられるように。徐々に…って感じです」と寺地。打撃面に右肘の影響はなく、この秋は「飛距離というか、もうちょっと遠くに飛ばすっていうイメージでやっている」という。

昨年2軍で指導を受けたサブローヘッドが1軍新監督に就任し、厳しい練習を打ち出している。寺地は「去年、ファームで1年間、サブローさんのもとでやらせてもらったんで、あまり変わりなく。厳しさの中にも優しさの部分もあるので、僕もしっかり、その厳しさについていって期待応えられるように頑張ります」と来季を見据えた。