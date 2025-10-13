大阪・関西万博が閉幕を迎える13日、大阪府・吉村洋文知事がカンテレ「newsランナー」に生出演。個人的な万博の思い出を披露した。

会期中、「両親を万博に連れて行けたことがうれしかった」と語った吉村氏。「兄が1970年、万博の年に生まれて、名前に“博”の字が付いてるぐらい両親は万博が好きで、思いがある」と明かした。

「公務じゃないですから、ちゃんとチケットも取って。僕は帽子かぶって、マスクもして一般の人として入った」と告白。「パビリオンは予約しようとしたけど全部外れて。でもオーストラリアパビリオンは並んだら入れた。大屋根リングから花火も見て、ドローンショーも見て。両親はミャクミャクが好きなので、ミャクミャクショップに一緒に行った」と行程を振り返った。

「“めちゃめちゃ楽しかった”って言ってくれたのがうれしかったですね。こういう立場なので、1年に1回会えるかどうかなので」と息子心をのぞかせ、「僕も万博をつくった側なので、親にも見てもらいたいなという気持ちもあったので、うれしかったです」と晴れやかな笑顔で語っていた。