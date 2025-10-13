藤巻亮太、独立を発表「これからも自分の音楽を探求」【報告全文】
2012年から活動を休止している、レミオロメンの藤巻亮太（45）が13日、自身の公式サイトを通じて、独立することを発表した。
【写真】レミオロメンへの想い明かす藤巻亮太
藤巻は「このたび、藤巻亮太は長年マネジメントでお世話になったサンライズプロモーションを離れ、個人事務所として独立することになりました。これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます」と伝えた。
■報告全文
事務所独立のご報告
このたび、藤巻亮太は長年マネジメントでお世話になったサンライズプロモーションを離れ、個人事務所として独立することになりました。
これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます。
アーティストとして少しでも自分の殻を破りたいという想いで、今年はアルバムのリリース、ツアー、Mt.FUJIMAKIに臨みました。
そして尚、この歩みを止めずに前に前に進む決意を固めた次第です。
これからもソロアーティストとして、何気ない日常の機微や、家族と過ごすささやかな幸せ、この世界との繋がりを感じるままに音楽に込めて歌っていけたらと思います。
さあ、10月に入りアコースティックツアーが始まります。みんなとより身近に音楽を分かち合える時間が心から楽しみです。
これまで歩んできた道に感謝しつつ、これからも自分の音楽を探求し、みんなで育ててきた「Mt.FUJIMAKI」を大切に続けていきたいと思います。
変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。
藤巻亮太
[新事務所]株式会社サニーアーツ
