今週末に高岡市で開かれるイベントに向けて高校生たちが、子どもが楽しめるおもちゃやミニゲームを制作しています。



材料には県内の工場から出た廃材を活用する取り組みです。



木材にヤスリをかけたり、ペットボトルを加工したり。

先週、高岡龍谷高校の教室では生徒たちが様々な工作に取り組んでいました。



「端材で作るアイスクリームを作っています」



おいしそうなアイスクリームのおもちゃ。

アイスの部分はニット素材の端切れを丸めて表現。

コーンは、糸が巻かれていた芯を再利用し、トッピングには木材を使っています。

使われている材料はどれも工場から出た廃材です。





高岡龍谷高校では、SDGsに関する授業の一環として、3年生の2クラスがイベントに向けた準備を進めています。今月18日と19日に高岡市で開かれるイベント「クラフトフェア ツギノテ」では全国から128の工芸作家や職人、ものづくり企業などが出展します。高岡龍谷高校の生徒たちは廃材を使ったおもちゃやミニゲームなどで子どもたちが楽しめるスペースを企画・準備しています。「工場から出る廃材」というものづくりの街・高岡ならではの課題に注目し、アイデアを出し合ってきました。宮粼結衣さん「工場見学に行ったときに各工場の方から廃材をいただいた。心から楽しんでほしいと思っています」羽田純ツギノテ実行委員長「ものづくりのイベントって大人向けにみえるかもしれない、もっとさらに子どもたちにも楽しんでほしくて。普通の工作スペースではなかなか出てこないアイデアが出てきたりして、めちゃくちゃ面白いと思います」イベントは今月18日と19日、高岡中央駐車場で開かれます。