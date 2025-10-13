神通川流域で発生した四大公害病の1つ、イタイイタイ病の原因となったカドミウムを排出した岐阜県の神岡鉱業に対し、被害地域の住民らが、おととい、立ち入り調査を行いました。



これまでの「緊張感ある信頼関係」からともに知恵を出し合う「協働型の取り組み」に移行しつつあります。



全体立ち入り調査は、1972年のイタイイタイ病裁判で患者らが勝訴した際に原因企業の三井金属と結んだ公害防止協定に基づいて毎年行われています。

54回目となった今回は住民のほか弁護士や科学者などおよそ60人が3つの班に分かれて調査しました。





鹿間工場を調査する班は、1000トンの緊急貯水槽や、カドミウムなどの重金属を沈殿させる設備などを見て回りました。住民らは、この他、排煙処理施設や溶鉱炉などを見て回り、公害防止対策が取られているかチェックしていきました。数家キャスター「住民のみなさんが担当者の説明を聞いてメモを取っています」住民の質問「ただ3回でやるのを、1回でできるようなものがあるんであれば、そういうのを使うのも1つの手じゃないかと思うんですけども、どんなものでしょう」数家キャスター「そして、疑問点を繰り返し質問していました」担当者「今のは今の処理で、特に処理の方向性としては間違っていないと思うんですが、現状はすでにある設備でその効果を最大化するような取り組みを行っている」数家キャスター「調査の時に必ず訪れているのが、和佐保堆積場です。カドミウムを含む鉱石のカスが貯められた土砂のダムです。想定外の豪雨や地震によって決壊することはないのか、下流に暮らす住民の不安がなくなることはありません」神岡鉱業は、大雨に備えて沢の水が堆積場に溜まらないよう200年に一度の豪雨を想定した非常排水路を建設するなどしています。午後からは、住民の代表が神岡鉱業側の取り組みなどについて質問しました。住民の質問「ひと月当たりのカドミウム排出量は71.8グラムでした。御社で検討しておられる今後の対策やその計画等について教えてくださるようお願いいたします」神岡鉱業の担当者「直近では0.1ppm、100ppb程度のカドミ濃度を確認しておりまして、この確認は今後も継続いたします」この他、住民側の科学者からは専門的な知見を生かし新たな取り組みを提案する場面もありました。神岡鉱業 田邊修孝社長「当社、環境安全最優先という運営方針を掲げておりますので、継続して環境の改善に努めていかないといけないなと改めて感じております」神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会 江添良作代表理事「協働の関係を築ければいいんじゃないかなと、我々は緊張感のある信頼関係は、それは20年、30年続いてきたものをただ延長していくというのはもうそろそろ、もう一段上に上げる必要が あるのかなと」上流に鉱山がある限り、下流に暮らす住民の取り組みが終わることはありません。