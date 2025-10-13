うれしいＢ１復帰後ホーム初勝利！ ＧＯ！富山グラウジーズ！
2年ぶりにB1でのホーム開幕戦を迎えた、富山グラウジーズの結果をお伝えします。
佐伯キャスター
「2シーズンぶりに復帰したB1の舞台、赤く染まった客席は期待に満ち溢れています。B2降格から1年でB1に復帰した富山グラウジーズ。今シーズンのホーム開幕戦です」
「この日が来るのを心待ちにしてました」
「（両親）Goグラウジーズ！（お子さん）ぐらうじーじゅ」
2年ぶりにB1のコートに帰ってきたグラウジーズ。
会場には立ち見も出るなど2700人を超えるブースターが集まりました。
しかし、ホーム第1戦は苦戦を強いられます。
新戦力が活躍するもののシュート成功率は30パーセントにとどまり65対100の大差で敗れました。
きのうの第2戦にも2700人を超えるブースターが集まりました。
願うのは今シーズンのホーム初勝利です。
ブースターの期待に応えてグラウジーズは奮起します。
序盤に最大で16点差をつけられるなど出遅れますが、宇都直輝やブロック・モータムらが得点を重ねて食らいつき、第3クオーターには一挙30得点を挙げ、試合を優位に進めます。
そしてこの試合で光ったのが今シーズン新加入のトレイ・ケル。
3ポイントシュート9本中6本を成功させるなど36得点をマーク。
川崎を突き放した富山は88対78で今シーズン、ホームでの初勝利を飾りました。
ケル選手
「ブースターのみなさんのおかげで勝つことができたと思う」
ゴメスヘッドコーチ
「昨日の敗戦から切り替えて、プレーを改善できた選手たちを誇りに思う。ブースターのみなさんにホーム初勝利を届けられて嬉しい」
ここまで4試合で2勝2敗のグラウジーズ。
次の試合はあさって、県西部体育センターに名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えます。