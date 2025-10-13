2年ぶりにB1でのホーム開幕戦を迎えた、富山グラウジーズの結果をお伝えします。



佐伯キャスター

「2シーズンぶりに復帰したB1の舞台、赤く染まった客席は期待に満ち溢れています。B2降格から1年でB1に復帰した富山グラウジーズ。今シーズンのホーム開幕戦です」



「この日が来るのを心待ちにしてました」





「苦しいシーズン過ごしての降格。（B1に）戻ってきて簡単なステージじゃないことはわかっているひとつでもたくさん勝って一緒に喜びを分かち合いたい」「（両親）Goグラウジーズ！（お子さん）ぐらうじーじゅ」2年ぶりにB1のコートに帰ってきたグラウジーズ。会場には立ち見も出るなど2700人を超えるブースターが集まりました。しかし、ホーム第1戦は苦戦を強いられます。新戦力が活躍するもののシュート成功率は30パーセントにとどまり65対100の大差で敗れました。きのうの第2戦にも2700人を超えるブースターが集まりました。願うのは今シーズンのホーム初勝利です。ブースターの期待に応えてグラウジーズは奮起します。序盤に最大で16点差をつけられるなど出遅れますが、宇都直輝やブロック・モータムらが得点を重ねて食らいつき、第3クオーターには一挙30得点を挙げ、試合を優位に進めます。そしてこの試合で光ったのが今シーズン新加入のトレイ・ケル。3ポイントシュート9本中6本を成功させるなど36得点をマーク。川崎を突き放した富山は88対78で今シーズン、ホームでの初勝利を飾りました。ケル選手「ブースターのみなさんのおかげで勝つことができたと思う」ゴメスヘッドコーチ「昨日の敗戦から切り替えて、プレーを改善できた選手たちを誇りに思う。ブースターのみなさんにホーム初勝利を届けられて嬉しい」ここまで4試合で2勝2敗のグラウジーズ。次の試合はあさって、県西部体育センターに名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えます。