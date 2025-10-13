クリオロ限定♡“生フロランタン”三位一体の口どけを楽しむ新スイーツ

クリオロから限定の新スイーツ「生フロランタン」が登場♡サブレ生地にアーモンドクリームを重ね、焼かないキャラメルをのせた“生”のまま仕上げることで、サクサク・しっとり・とろりの三位一体の口どけを実現。プレーン・カカオ・フランボワーズの3種各700円（税込）で、見た目も味わいもワクワクする特別感を楽しめます♪

プレーン・カカオ・フランボワーズの魅力



生フロランタン・プレーン

生フロランタン・カカオ

生フロランタン・フランボワーズ

「生フロランタン・プレーン」はオレンジピール入りで爽やかな香りと軽やかな後味を楽しめます。「カカオ」はチョコとキャラメルが織りなす奥深い風味にパールチョコがアクセント。

フランボワーズは真っ赤なキャラメルにピスタチオを散りばめ、甘酸っぱく華やかな口どけ♡各700円（税込）、販売は2026年3月末まで（一部通年）。

手土産にも最適♡通常フロランタン



通常の「フロランタン」は、サブレ生地にキャラメルナッツをのせ、ザクザク食感を楽しめます。プレーン・フランボワーズ・カカオの3種展開で各390円（税込）。

カカオは中目黒店限定、プレーン・フランボワーズは本店（小竹向原）、麻布台ヒルズ店でも購入可能。個包装で日持ちするため、手土産にもぴったりです♪

クリオロ限定の“生フロランタン”を体験♡



クリオロ限定「生フロランタン」は、サブレ・アーモンドクリーム・焼かないキャラメルの三位一体の口どけが魅力♡プレーン・カカオ・フランボワーズ各700円（税込）で、味も見た目も楽しめます。

通常のフロランタン（各390円・税込）も併せて、手土産やティータイムにぴったり♪季節ごとに異なる味わいも登場予定で、スイーツ好き必見の限定商品です♡