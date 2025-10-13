【義母、呼ばないで！！】結局は相手次第？呼び方じゃなく関係性の問題かも…＜第6話＞#4コマ母道場
ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？ 目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。
第6話 「呼び方」よりも「呼ぶ人」
【編集部コメント】
周りのママ友たちの意見を聞いて、リホさんは決意を固めたようです。ママという「お義母さんからの呼び方」ではなく、それを嫌だと思うに至った「お義母さんとの関係性」を見直す……。まさにそのとおりなのかもしれません。しかしそのためには旦那さんの協力が不可欠です。しっかりと旦那さんに自分の気持ちを伝えて、お義母さんとの間に入ってもらえるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
