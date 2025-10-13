ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が13日、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）前最後の実戦を終えた。6日に開幕した秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に4試合出場。ファイナルS開幕を2日後に控え「やってみないと分からないけど、今の段階としてはいいと思う」と手応えを口にした。

この日の韓国・斗山戦には「1番DH」でスタメン出場。初回は捕邪飛、2回は中飛に倒れ予定通り2打席で交代した。安打こそ出なかったが「（感覚的には）いいんじゃないですか」と強調。12日の同リーグ・ヤクルト戦では左越えの3ランを放っており、本番へ向けて準備は整った形だ。

昨季はシーズン全試合に4番で出場し、本塁打王と打点王の2冠を獲得。今回同様に宮崎で調整を行い臨んだCSファイナルSでは、全3試合に出場し打率5割、3本塁打、6打点と大暴れし、最優秀選手（MVP）に輝いた。今季は5月半ばに4番を外れ、スタメン落ちや2軍再調整も経験。レギュラーシーズンに味わった悔しさを、短期決戦で晴らす覚悟だ。

15日からのCSファイナルSの相手は、昨年と同様に日本ハムに決定。山川は「昨日（12日）、中継を見ていたけどやっぱり手ごわい。本当にいい勝負になる」と口元を引き締める。その上で「最終的にはしっかり勝てるようにやっていくだけ。負けじとやっていけたら」。昨年のMVP男が、今回もそのバットでチームを日本シリーズ進出へ導く。（浜口妙華）