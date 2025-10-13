図書館や子育て・健康センターなど多様な世代が交流できる複合施設が１３日、藤岡市にオープンしました。

１３日にオープンしたのは、藤岡市の新たなシンボルとなる複合施設「ふじまる」です。鉄骨造りの地上１階建てで延床面積は約５４３０平方メートル。図書館や多目的ホールをはじめ検診などが受けられる子育て・健康センターなどが併設されています。地域のにぎわいづくりと子育て支援体制の充実を図ろうと移転した公立藤岡総合病院の跡地に作られました。

屋内に設置されているプレイルームは、生後６カ月から小学校入学前までの子どもが遊べる施設で、子ども１人につき５０円で５０分間利用できます。芝生や木の遊具などもあり、天候に関わらず思いきり体を動かすことができます。このほか図書館は、幅広い世代が気軽に利用できるようボックス席や個人ブース、テラス席などが設けられ用途に合わせた使い方が可能です。

１３日は記念式典が開かれ、新井市長や工事関係者らがテープカットを行って施設のオープンを祝いました。複合施設「ふじまる」の開館時間は、午前９時から午後９時まで、子育て・健康センターは午前８時３０分から午後５時１５分までです。