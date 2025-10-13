１３日の朝、みなかみ町で高齢の夫婦がクマに襲われ軽いけがをしました。クマは捕獲されておらず警察は周辺の住民に不要不急の外出を控えるなど注意を呼びかけています。

１３日の午前６時ごろ、みなかみ町下津の路上で「散歩中にクマに襲われた」と被害にあった女性から１１９番通報がありました。警察によりますとクマに襲われたのはみなかみ町の男性（７６）と女性（６９）の夫婦です。

２人は散歩中に親子のクマ２頭と遭遇して被害にあい、近所の家に駆け込み通報したということです。２人は病院に運ばれ、男性は左手の指を、女性は左腕と左の太ももに軽いけがをしたということです。クマは２人を襲ったあと現場から去りまだ捕獲されていません。現場近くの柿の木には、クマによる生々しい爪の痕が。

また別の場所には、クマのフンも残されていました。地元の有害鳥獣捕獲隊は注意を呼びかける看板やクマを捕獲するためのワナを設置し、警戒を続けています。

現場は住宅が点在する山間部で、近くにある史跡名胡桃城址には閉鎖の看板が設置され立ち入りができなくなっています。警察は周辺の住民に対し不要不急の外出を控え、戸締りを確実にするよう注意を呼びかけています。