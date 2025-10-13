13日は「スポーツの日」です。長崎市で最大級のスポーツイベント「市民スポーツ・レクリエーション祭」が行われました。

ベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場で行われた開会式には、約400人が参加し、代表が宣誓しました。

（永瀬 英雄選手、池田 真由美選手）

「スポーツマンシップにのっとり、清く楽しく美しく精一杯競技することを誓います」

「市民スポーツ・レクリエーション祭」は、35の競技と12のレクリエーション種目に約6200人が参加する長崎市で最大級のスポーツイベントです。

成人チームが出場し、トーナメント方式で行われたソフトボールでは、チームメートの応援を背に力強いプレーが繰り広げられました。

ラグビーには、園児と小学生が出場。

園児から小学2年生まではタックルなしの「タグラグビー」です。

（参加者）

「トライができてうれしい」

（参加者）

「タグを取ったら相手のトライを防げるのが楽しい」

一方、市営陸上競技場ではレクリエーション種目が行われました。

家族連れなどが体験したのは「ラダーゲッター」。

紐でつながった2つのボールを投げ、はしごに引っかかると得点です。

（参加者）

「はねたり飛んで行ったりしても引っかかるから嬉しい。こういう遊びだったらやりたい」

（参加者）

「シンプルなのに子どもも楽しいし大人もハマる。家族で一緒に遊べるのでいい」

鉄製のボールを目標により近づけた方が勝ちとなる「ペタンク」なども行われ、多くの人々が身体を動かして、スポーツの日を満喫していました。