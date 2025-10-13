俳優の中村雅俊（74）が13日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にゲスト出演し、代表曲にまつわる裏話を披露した。

俳優だけでなく歌手としても多数のヒット曲を持つ中村。中でも82年発売のシングル「恋人も濡れる街角」は、桑田佳祐が作詞・作曲を担当した。

港町・横浜の夜を舞台に、大人な雰囲気あふれる恋を歌った、ミドルテンポの楽曲。歌う際に桑田からまさかのリクエストがあったという。それは「エロティックに歌って欲しい」というものだった。

「ワンコーラス目は普通の詞なんですけど、2コーラス目の“愛だけが”って、サビに行く直前の歌詞だけが異常にエッチなんですよ」。さらに、さらに「“愛”（の歌詞）が、ラブじゃなくて、“ああ、いい…”っていう。そういうふうに歌ってくれって」

MCの「バナナマン」設楽統は「桑田さんの遊び心というか、おもしろいですね」と感心。中村は「それを意識してから、その場所になると、いくぞ〜って」と、聴く人を魅了するために気合が入るという。

曲名から、かなりセクシーな要素が入っている。中村は「だんだん慣れてくるじゃないですか。歌って。そうすると内容、意味も理解していくと、あれ？これ、とってもスケベだなって。でも、分からないっていう感じで」と振り返っていた。