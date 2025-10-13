女性５人組グループ・ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭが１３日、横浜市のＫアリーナ横浜でオンライン通販サイト「ＺＯＺＯＴＯＷＮ」の２０周年を記念した「ＺＯＺＯＦＥＳ」に登場した。

黒を基調としたクールな衣装でステージに降臨。ＺＯＺＯＴＯＷＮ ２０周年記念したＹＯＡＳＯＢＩとの楽曲「ｔｈｅ ＮＯＩＳＥ（Ｃｏｎｔａｉｎｓ ａ Ｓａｍｐｌｅｓ ｏｆ 夜に駆ける）」でのｉｋｕｒａとのセッションで開幕した。その後は日本での４ｔｈシングル「ＤＩＦＦＥＲＥＮＴ」など全９曲をパフォーマンスで会場をわかせた。

開演前には取材会に登場。ファッションと音楽が交差するというイベントコンセプトに関連してＨＯＮＧ ＥＵＮＣＨＡＥは「黒をベースにしたクールなファッション。私たちの楽曲を引き立ててくれるのではないかな」と衣装のポイントを紹介。また、プライベートでは、メンバー内でカバンにキーホルダーを付けるのがはやっているといいＨＵＨ ＹＵＮＪＩＮは「私もたくさんつけて歩いています」と笑顔を見せた。

今回のフェスで初披露となった特別楽曲は「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ｗｉｔｈ ＹＯＡＳＯＢＩ」名義。ＫＡＺＵＨＡが「記念する楽曲を歌唱させてもらえることが決まった時に光栄な気持ちでいっぱい。すてきな作品でＹＯＡＳＯＢＩさんとご一緒させてもらってうれしい」、ＳＡＫＵＲＡは「新しい歌の表現方法を学ぶことができた。そしてＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭとしてはなかなか珍しい雰囲気の楽曲なので、新しい私たちの一面になっているか」と話した。

この日は、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭに加えてＹＯＡＳＯＢＩもステージに立った。