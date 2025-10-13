13日、「今年一番いい顔」をしていた人物を表彰する『OCEAN The BEST Wellbeings 2025』の受賞者披露セレモニーが開催され、受賞者であるお笑いコンビ・南海キャンディーズの山崎静代さん、モデルで俳優の山田優さん、元ラグビー日本代表で現役医大生の福岡堅樹さんらが登壇しました。

【写真を見る】【南キャン山崎静代】今後は「山ちゃんを弱めに殴る」 こころ入れ替え「良い生き方をしていきたい」





「nuna特別賞」を受賞した山田さんは“すごく素敵な賞をいただき、光栄です。モデルとして、母として、日々の中で起こることを大切に過ごしてきました。今回はそれを評価していただけたということで、嬉しく思っております”と、喜びのスピーチ。“これからも家族との時間を大切に、そして日々の時間を大切にしながら活動を続けていきたい”と、美しい笑顔で語りました。









一方、『OCEAN The BEST Wellbeings 2025』を受賞した山崎さんは“「なんで私なんかが？」とちょっと思うんですけど、ボクシングの村田諒太さんが推薦してくださったということで、「ボクシングやってて良かった」と思いました“と、驚きを隠せない様子。続けて、”せっかくいただいたので、これから充実した生活・仕事ができるように、悪いことはせず良いことをしていきたい”と、決意を表明し、“たまに漫才をやって相方の山ちゃん（山里亮太さん）を殴ったりしているんですけど、これからは弱めに殴るように、良い生き方をしていきたい”と、ユーモアたっぷりの意気込みで、会場を笑いの渦に包みました。









また、この日は、山田さんと山崎さんが約10年ぶりに再会。山崎さんは“山田優ちゃんとは17年前に映画で共演して、すごく仲良くさせてもらっていた。きょう会っても変わってないだろうなと思ったら変わっていなくて、どれだけ会っていなくても距離を感じない。ハッピーな気持ちになりました”と笑顔。山田さんも“きょう会えるから、私もうれしくてワクワクしながら...”と、再会を喜び合いました。









このほか、同アワードは坂本美雨さん、鞘師里保さん、岩田剛典さん、お笑い芸人の永野さんなども受賞。残念ながら授賞式を欠席した永野さんは、ビデオメッセージで、“先に岐阜県のイオンモールの仕事が入っていた”と、欠席の理由を正直に告白し、笑いを誘っていました。



【担当：芸能情報ステーション】