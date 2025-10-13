野球で子どもたちに夢と笑顔を届けます。13日、石川県七尾市で、元メジャーリーガーの上原浩治さんによる野球の特別教室が開かれました。

13日、石川県七尾市で開かれた「のとキッズベースボールフェス」は、金沢ロータリークラブが、能登復興支援の一環として特別協賛しています。





会場に登場したのは、元メジャーリーガーの上原浩治さんです。

トークセッションでは、子どもたちから上原さんに質問が…



参加した子どもたち：

「どうしたら球が速くなりますか？」

元メジャーリーガー・上原 浩治 さん：

「まず大きくなる、けがをしない体を作る。そこからだと思うので、あとはきちんとキャッチボールをする、ボールをたくさん投げる」「野球を好きに嫌いにならないでほしい。ずっと好きだって気持ちを忘れないで取り組んでいってほしいし、一番はお父さんお母さんに感謝の気持ちをもって、野球を続けていってほしい」



その後、野球教室も開かれ、ことし春にできたばかりの学童野球チームの児童と、能登香島中学校の野球部合わせて36人が参加し、上原さんから直接指導を受けるなど、貴重な時間を過ごしていました。

参加した子どもは：

「上原さん自身の体験、人生についての経験や体験を聞けてうれしかったです」

「これから自分のために活かしたいと思いました」



元メジャーリーガー・上原 浩治 さん：

「子どもたちが、笑顔でやっててくれてるのが一番うれしいです。来たことがまず初めてなので、また機会があれば来て、野球をやっているので、野球でなにか還元出来たらと思います」

連休最終日、能登の子どもたちに、夢と笑顔が届けられました。