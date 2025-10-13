英ロックバンド「ロストプロフェッツ」の元ボーカル、イアン・ワトキンス受刑者（４８）が１１日朝、他の受刑者２人に喉を切り裂かれ死亡した事件で、２人が逮捕・起訴された。英紙デーリー・スターが１３日、報じた。

ワトキンス受刑者は２０１３年、幼児や乳児に対する性的虐待の罪で２９年の有罪判決を言い渡され、ウェスト・ヨークシャー州のウェイクフィールド刑務所に服役していた。裁判である警察官は「これまで見た中で最も危険な性犯罪者」と評したほどだった。

そのワトキンス受刑者は１１日午前９時過ぎ、受刑者が房を出る時間に、ラシード・ゲデル受刑者（２５）とサミュエル・ドッズワース受刑者（４３）に刺され、死亡した。ワトキンス受刑者が犒挌費瓩了拱Гい魑馮櫃靴燭らという報道もある。両受刑者は１１日に殺人容疑で逮捕、１３日に殺人罪で起訴された。

また、刑務所内で他の受刑者に犒挌費瓩鯤ГΔ覆鼻金をむしり取られていたとも伝えられている。犯行内容に憤る他の受刑者たちからも標的にされ、２０２３年８月には３人の受刑者に襲われ刺された。この時は命を取り留めた。

ワトキンス受刑者は２０００年にオルタナティブ・ロックバンド「ロストプロフェッツ」のボーカルとして一躍有名になり、熱狂的なファンを獲得した。

２０１２年、薬物関連容疑で逮捕された際、警察がワトキンス受刑者のパソコンから児童虐待映像を発見し、ファンを震撼させた。乳児への強姦未遂を含む多数の性的虐待罪を認めた。ロックスターが小児性愛者になって命を落とした。