女子プロレス「マリーゴールド」のＭＩＲＡＩ（２５）が、所属ラストマッチで感謝の涙を流した。

１３日の後楽園ホール大会では名コンビ「ミライサク」でのパートナー・桜井麻衣と組み、極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」の野崎渚＆ＣＨＩＡＫＩと激突した。

試合では奇襲を仕掛け先制攻撃を浴びせたが、ＤＲのラフファイトに苦戦を強いられて劣勢に。さらに１０分過ぎには大暴れするＤＲがレフェリーの足を引っ張り場外に引きずり落とすと、リングに残った桜井が集中攻撃を見舞われた。

それでもミライサクが好連係を炸裂させ、ＭＩＲＡＩがＣＨＩＡＫＩのパイプ椅子を奪い、そのまま殴りつけて流れを奪った。最後はＭＩＲＡＩがＣＨＩＡＫＩにラリアートを放ち、桜井がフォール。３カウントを奪った。

試合後にマイクを持った桜井から「私たちの４年間は長いようで、すごいあっという間でした。でも、あなたと出会えて私は本当によかった。だから、それぞれ別々の道に行っても、絶対にてっぺん目指して、その時にまた必ずリングで会いましょう。今までありがとうございました！」と涙ながらに惜別のメッセージを送られた。

これにＭＩＲＡＩは「ＭＩＲＡＩも桜井麻衣と出会えて本当によかった。今まで桜井麻衣と経験したこと、絶対に忘れないから。本当にありがとう。ＭＩＲＡＩはこれからもＭＩＲＡＩらしく歩んでいきます。見ててね。また会おうね」と呼びかけ２人で座礼。最後には「マリーゴールド、今日でラスト。皆さん本当にありがとうございました！」と頭を下げ、リングを後にした。

バックステージでは今後について「人生は冒険だと思っているので、これからどうなるか分からないけど、自分自身を信じて、自分の心の中にあるコンパスを信じて、その方向に自分らしく真っすぐに進んでいきたいなと思います。また魂込めてお会いしましょう」と語った。