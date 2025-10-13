福岡県糸島市の海辺で13日、地引き網体験を通して海の環境を学ぶイベントが開かれました。親子連れらが、海の生き物の生態や変化について理解を深めました。

糸島市の深江海岸で開かれた地引き網体験は、福岡県の海の環境を体験しながら学ぶことをテーマにしたイベントで、県内からの家族連れおよそ80人が参加しました。



■子ども

「よいしょ、よいしょ。」

みんなで力を合わせて海の中に張った網をゆっくりたぐり寄せると、コノシロやキス、サワラなどおよそ300キロを水揚げしました。取れたての魚に触れた子どもたちは、海の恵みを感じていました。





■参加した人「めっちゃ大変でした。焼いて食べたい。」「ここまで捕れると思っていなかったから、びっくりです。」

さらに、参加者たちは、魚類の生態学や遺伝学などを研究している九州大学大学院の小北智之教授から話しを聞きました。



小北教授は、近年の海水温の上昇で沖縄近海に生息している魚が佐賀県唐津市でも見られるようになるなど、魚の生育環境が大きく変化していると話しました。



■参加した人

「アマモはどうやって二酸化炭素を吸収するんですか。」



子どもたちは、疑問に感じたことを積極的に質問していました。

最後は地引き網で捕った魚を、唐揚げや塩焼きなどにしていただきました。



■参加した人

「おいしく感じる。」

「給食では骨が軟らかいけれど、捕ったばかりは硬いです。」



主催者は「家族で楽しみながら海の環境に興味を持ってもらい、海を守る意識を少しでも持ってもらえれば」と話していました。