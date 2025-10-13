“自公連立解消”で首相指名はどうなる？高市首相誕生の可能性は？政治ジャーナリスト･青山和弘氏が現在の状況を詳しく解説します。



（津川祥吾 アンカー）

青山さん、今の段階で高市総理大臣誕生の可能性ってどのくらいあると見てますか？



（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）

私は今野党の連携模索されてますけれども、なかなかハードルは高いと思います。そういう中では第一党は何と言っても自民党ですから、高市さんが総理大臣に選ばれる可能性が高いとは思います。しかしまだ1週間ありますから、こういった首班指名をめぐる攻防というのはこれまでもびっくりするようなことも起こってきました。そういう意味ではやはり予断を許さず見ていく必要があると思っています。





（徳増ないる キャスター）その来週にも行われる総理大臣指名選挙ですがそこに向けた駆け引きが激しくなっています。（伊藤薫平 キャスター）何と言っても、鍵は議席数です。衆議院の定数は465議席です。過半数は233議席となりますが、現在自民党は196議席。公明党との連立解消によって、過半数には37議席足りない状況となっています。そして総理大臣指名選挙は衆参それぞれで投票が行われて、過半数を得た人が総理大臣に選ばれますけども、過半数に届く候補者がいない場合は、上位2人による決戦投票が行われることになっていまして、多数をそこで得た人が総理大臣に選ばれます。公明党が抜けた今、自民党が過半数を得るには、自民プラス複数の党との協力が必要な状況となっています。一方で野党側がまとまれば立憲民主、維新、国民、これを3つ足しますと210議席になりますので自民を上回るということになります。政権交代も可能という状況になってきているわけなんですが、青山さん、この短期間で実際この政権交代というのは現実的に可能なものなんでしょうか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）あの現実的にはなかなか難しいと思います。自民党と国民民主党が組んでも過半数を超えないので、そこで総理になるっていうのはどうかということもあるし、一方で3党で組んでも、これ自民党を上回ることはできるんですが、過半数の233は超えません。玉木さんが総理大臣になっても、玉木さんがやりたい政策を実現するのは、さらに他の野党と協議をしていかなきゃいけないという意味で、非常に苦労するわけです。そういった過半数を超えない座組で総理大臣になっても、玉木さんにとっては旨味が少ないという判断が根底にあると思います。そういう中では、なかなか玉木総理誕生というシナリオは現実味が低いのではないかと私は見ています。（津川祥吾 アンカー）この野党3党、立憲・維新・国民が何を考えているか。青山さんの解説にあった通り、この3党が一緒になっても過半数には達しない。もし過半数になるとすると、公明まで巻き込まなければならない。そこまで巻き込んだとしても参議院ではやはり少数なんです。数の話もそうですし、そもそもその政権で何をするかという議論この1週間2週間で決めるとなかなか難しいと思います。一方でもう一つ考えなければならないのは、本気で政権を取りに行くために何をするかということを考えるということはこれはとても大事なことなので、そこは注目したいと思います。もう一つはやはり高市内閣が誕生した時に、そこに対して野党としてどういう向き合い方をするのか、各党が自分たちの手柄を取りたいというようなやり方ではなくて、本当に国民のためにこの政策をどう実現するか、これは野党の連携も必要だと思いますので、そういった意味では重要な議論が進むんじゃないのかなというふうに思います。青山さん、一方で玉木さんが総理大臣になる可能性というのはどのようにご覧になりますか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）玉木さんは基本的な政策の一致が必要だと言っていて、安全保障と原子力発電所の政策などを挙げています。実は立憲民主党の中にはこの政策はもう丸呑みしてもいいっていう意見は結構あるんです。ただここに対して玉木さんは、機関決定をしてくれ、丸呑みしてもいいよって野田さんが言うわけじゃなくて、先にあなたたち政策から来てくださいっていう、いやいや立憲民主党からすれば玉木さんが乗ってくれるなら変えるけど、先に変えてどうするかわからないっていうのは困る、つまりどっちが先に踏み出すかっていうところで、またこれ言い合いになる可能性もあるんです。つまり玉木さんが一定程度本気にならないとこの交渉もなかなか進まない可能性があると思うんです。そんな中で今、立憲民主党の中は玉木さんが仮にダメでも、公明党の斉藤さんを総理大臣にしてはどうかとか、自民党から割って出てくる非主流派の人はいないのかどうかとか、そういろんな案が出ていて実際に動きも始まってるんですね。ただこれはこれで簡単に成立するとは思えない状況がありますので、そういう意味では野党の連携っていうのはなかなかハードルが高いのが今の現状です。（伊藤薫平 キャスター）今後のスケジュールかなりタイトになっています。総理大臣が誰になるのかによって不透明感が増す中、26日にASEAN首脳会談があって、その翌週には31日APEC首脳会談があって、間には27日にトランプ大統領が来日して首脳会談かという状況となっています。青山さん、これ首相指名選挙まで短い期間の中で、今度は高市さんの動きはどうなっていきそうでしょうか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）高市さんとしては、やはり公明党が抜けた穴は大きいんですけれども、まず自民党が割れてしまうと自分の首班指名が危うくなりますので、まず党をがっちり固めるということがまず大事です。あと国民民主党がそういう態度であれば、維新の会との連立はどうかっていう新たに模索が始まっています。実は維新の会の方が議席数は国民民主党よりも多くて、35議席持っているので、もしこの連立が加わるとあと2議席で過半数まで行くんです。あと2議席というのは無所属を足していけばこれは超える可能性もあるんです。ただ維新も公明党が抜けた穴を埋めるために何か呼ばれたみたいなことに対して結構こう難しい対応していますし、やはり1週間であるという短い時間を考えるとなかなかこの連立ができるというのは難しいと思います。高市さんはとにかく首班指名選挙で何とか勝って、新しい総理大臣になるってことが今一番考えていることかと思います。（津川祥吾 アンカー）青山さん、結局高市さんが総理大臣になる可能性が一番高いというお話でしたが、仮にこれでは高市政権が誕生したとしてもですね、やはり非常に少数与党になります。石破内閣以上に政権を得て難しくなってくると思いますが、最終的に衆議院の解散総選挙に打って出てくるのではないかという声もありますが、その辺はどのようにご覧になりますか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）この少数与党の状況でずっと国会を続けていくのは、はっきり言って私は極めて難しい、不可能にチャレンジしているような状況だと思うんです、衆参ともにですから。やはりどこかの段階で解散して、自民党の議席を増やしたいと思うのは当たり前の考えだと思います。公明党が抜けた穴は極めて大きいですけれども、一方で高市さん高い支持率で始まる可能性もあると思います。あとやはり公明党を完全に野党側に回さないで、これまでも連立は解消したけれども、協力関係を保ちましょうねってことがどこまでできるのか。これがうまくいけば、ガソリン税の暫定税率廃止と補正予算を通す通さないの段階で解散に打って出て、私に勝たせてください、やらせてくださいっていう可能性は私は十分あると思っています。（コメンテーター 榎戸教子さん）私からも青山さんに質問です。女性初の総理となりますと大きな転換点となりますけれども、期待されていることなどはありますでしょうか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）はい、やはり女性初の総理ということは非常に期待感は高まってくると思います。ただ一方でこの局面ですと、何と言ってもやらなきゃいけない物価高対策、経済対策に対して実効力があるかどうか、これが一番大事なんですね。やはりいくら理想を掲げても法案を通せないんでは何もできませんので、公明党をそんなに敵に回さない、野党とも連携していく、自民党を固める、そしてそれがなかなか難しければ、選挙で勝っていけるのかどうか、こうした手腕と戦略が高市総裁には求められると思います。