◇男子テニスマスターズ上海大会

男子テニスマスターズ上海大会の決勝が行われ、バランタン・バシェロ選手(モナコ)がツアー初優勝を果たしました。

世界ランキング204位のバシェロ選手は予選から快進撃を見せます。準決勝では、大会最多5回目の優勝を目指していた四大大会24勝のノバク・ジョコビッチ選手（セルビア）を撃破。そして迎えた決勝の相手は、なんと、“いとこ”のランデルクネク選手(フランス)でした。

第1セットを4─6で落としますが、第2セットを6─3で取り戻すと、第3セットは6─3で制しました。

マスターズ1000大会で最もランクの低い選手による優勝。モナコ出身としても史上初のATPツアー制覇でした。最新の世界ランキングでは40位と大幅にランクアップする見込みとなったバシェロ選手は、「ただただ涙が出てくる。夢みたいだ。現実だなんて本当にクレイジー。この2週間の自分のパフォーマンスにとても満足している」とコメント。

“いとこ”との試合については「「テキサスA＆M(大学)時代からずっと一緒に練習してきたし、休暇の時も、いつでも一緒に育ってきた人。タフなゲームだった。第1セットは彼の方が優れていたが、どうにか流れを変え、終盤は多少自分のペースに持っていけた」と振り返りました。