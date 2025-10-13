◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 関大17―17関学大（2025年10月13日 たけびしスタジアム京都）

最後の最後に、ドラマが待っていた。試合終了まで残り3秒。7点を追う関大に許されるラストプレーだった。

「きょうは自分の試合なので、最後は自分で決めたかった」

覚悟を決めたQB土居翔和は1年生。初スターターの甲南大戦（9月27日）で結果を残し、大一番の司令塔を任されていた。

運命のプレーコールはパス。関学大のプレッシャーを受ける中で、必死にターゲットを探す。そして、WR藤田晃成（2年）と一瞬だけ目があった。第2QにもTDパスを決めたホットラインだ。

「あの時はゾーンに入っていたので、どうやって（パスコースに）入ったのか、よく覚えてないんですけど」（藤田）

ディフェンスが1人、2人と迫る中、藤田は裏のスペースへ入り込み、伸ばしきった手でボールをキャッチする。関大スタンドが歓喜するTDパスで1点差。2点コンバージョンTFPで2年ぶりの「関関戦」勝利を狙う選択肢もあったものの、和久憲三監督は冷静だった。

「まず全日本選手権に出るのが先決なので、そこは確実にいきました」

K中井慎之祐（4年）が正確にキックを決め、7年ぶりのカード引き分けでゲームオーバーのホイッスルが鳴った。

「最後のパスは（藤田を）信じて投げました。こんなに叫んだ日はないので、喉がガラガラ。本当にうれしい」

笑顔とともに振り返る土居は、関西学生リーグでは珍しい横浜高出身。才能に目をつけた和久監督が学校まで足を運び、他大学への進学と迷っていたQBを口説き落とした。

「（次に対戦する）立命大も格上だと思うので、食って、甲子園ボウルに行きたい」

思えば、昨年までエースQBに君臨した須田啓太（現パナソニック）も、1年生でポジションを奪った。カイザースに現れた新星が、リーグ優勝、そして学生日本一への道筋をつける。