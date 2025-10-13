俳優の草剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。「新しい地図」稲垣吾郎（51）と香取慎吾（48）との関係を語った。

同日午後10時スタートの草主演ドラマ「終幕のロンド」への出演を2人に報告したかを聞かれると「自然な形で、おふたりとも分かってくれているような」と答えた。「吾郎さんはいつも僕らのことを気にしているのかどうか分からない。まあ、気にしてくれているんでしょうけど」と明かし、笑いが起きた。

そして「前回も吾郎さんは僕のドラマを『見る。見る』と言って、多分見てないんじゃないかと思って」と苦笑し、「今回は見てほしいですよね」と打ち明けた。

「新しい地図」にグループLINEがあるのかを聞かれると「ないんですよね。それぞれ距離感が違くてね」と明かし、「僕は吾郎さんとLINEでつながってるんですけど。慎吾ちゃんと吾郎さんはLINEでつながってなかった。違うんですよ。面白いんですよ。付かず離れずみたいな」と続けた。

そして「でも大好きです、2人とも」と言い、笑顔を見せ「頼もしいですよ、2人いてくれるとね」。そして「2人とも身長高くてね。吾郎さんも高いんですよ。慎吾ちゃんも大きくて。僕が真ん中でくぼむんですよ。取材とかで箱持ってきて、ちょっとかさ上げされるんですよ。分かっちゃいるんだけど、それ悔しくて。いつも背伸びしてるんですよ、僕」と打ち明けた。

「最近は、その2人の間に入ると、ちょっとセンターっぽくて、くぼんでるのが…ちょっと好きなんですけどね。一番僕がセンターに入ると収まりよくて。デコボコになっちゃうから。だから私、センターなんですよ。短所も長所になるんですよね、ポジティブでしょ？」と笑った。