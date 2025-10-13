8月19日に仙北市を中心に降り始めた記録的な大雨からまもなく2か月です。被害が大きかった地区では、13日もボランティアの活動が行われていました。いまも休業を余儀なくされている食堂ではボランティアに温かいカレーがふるまわれ、再開に向けて決意を新たにしました。



8月19日に降り始めた大雨で大きな被害を受けた仙北市西木町の上桧木内地区です。



その2日後に仙北市社会福祉協議会が立ち上げた災害ボランティアセンターは、ニーズが落ち着いてきたことを理由に15日には活動を終了することが決まっています。





終了前の最後の祝日となった13日は、約100年の歴史を持つ、なか志ま旅館にボランティアが集まりました。旅館と併設する食堂が大雨の被害にあい、いまも休業を余儀なくされていて、ボランティアセンター最終日のあさってまで、活動が行われることになっています。中島勝子さん 「これもうよ50年も使ってるこの戸棚。昔のこと思い出すよ。おばあちゃんとやってたときのこととかね、うん。お客さんがいっぱいのときもあるし誰もお客さんが来なかったこともあるし、うん。やっぱお客さんに喜んでもらって自分も楽しくてそうやって作りたいですね」13日はこれまで支えてくれたボランティアに、カレーや唐揚げがふるまわれました。大雨の被害にあってから食堂で食事が提供されるのは、初めてです。午前中いっぱい活動した後に漂ってくる、おいしそうなにおい。約30人のボランティアや社会福祉協議会の職員が、次々と食堂に集まりました。「いただきまーす」約2か月ぶりに活気が戻った食堂。本格的な再開に向けて、大きな一歩を踏み出しました。中島勝子さん「励みになるな、やっぱしやらねばと思うな。一人ではできないからみんなに手伝ってもらって娘なんかにもあと従業員の人がたにも手伝ってもらってやっていきたいなと思う」再び、多くの人を笑顔に。なか志ま旅館の食堂の本格的な再開は、来月上旬を予定しています。