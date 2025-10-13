10月16日よりカンテレ・フジテレビで放送、FODで配信がスタートする連続ドラマ『地獄は善意で出来ている』のポスタービジュアルが公開された。

本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しをかけた“更生プログラム"の中で、残酷な罠に巻き込まれていくヒューマンサスペンス。主演の草川拓弥のほか、高野洸、渡邉美穂、吉田健悟、井頭愛海、細田善彦らが共演に名を連ねる。

公開されたポスタービジュアルは、主人公の樹を演じる草川を中心に、更生プログラムに招かれた前科者と、そのプログラムを指揮するキャスト陣が顔をそろえる。彼らは更生の名のもとに集められたが、各所に設置された防犯カメラの存在に気づき、不安と緊張が入り混じった鋭いまなざしを向けている。そして、彼らの不安が的中したかのように、何者かがこの様子を見つめているかのような構図に。キャッチコピー「みなさんに、未来はありません。」が示す真意とは。

ポスター撮影が行われたのはクランクイン前の9月某日。撮影は一人ずつ順番に行われ、最初のカットから全員が早くも役に入り込み、終始順調に。さらに、前かがみという難しい姿勢での撮影にもかかわらず、アートディレクターやカメラマンの指示を的確にくみ取り、手のポーズや表情を巧みに変えていくキャスト陣に、スタッフも感動しきり。そして、自ら監督に提案し、役作りのために髪を切って撮影に臨んだ主演の草川が最後に撮影を行った。

また、カンテレ公式YouTube、ドラマ公式SNSでは、ICExによる主題歌を盛り込んだ本編予告が公開中。思い思いの気持ちを胸に、前科者たちが更生施設へと向かう場面から始まる映像では、罪を犯した彼らの過去が垣間見えるとともに、更生プログラムに参加する中で、仲間同士の争いや恐怖に満ちた出来事が描かれていく。

また、10月16日放送の第1話には、佐伯大地や赤ペン瀧川らがゲスト出演する。

（文＝リアルサウンド編集部）