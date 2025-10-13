鹿児島が100点ゲームで横浜EXに勝利…6人が2ケタ得点をマークし今季2勝目

10月13日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦第2節、横浜エクセレンスvs鹿児島レブナイズのGAME2が横浜武道館で行われた。

GAME1を落とした鹿児島は、第1クォーターこそ20－24の4点ビハインドを背負うも、第2クォーターに反撃を開始。ナイム・ライバの3ポイントと藤本巧太の得点で逆転に成功すると、飴谷由毅が3ポイントやバスケットカウントで得点を重ねリードを広げる。さらにディフェンスでは相手のターンオーバーを次々誘い、横浜EXの得点を12点に抑え、51－36と15点差でハーフタイムへ。

後半に入ると、アンソニー・ゲインズ・ジュニアが果敢なプレーで横浜EXのファールを獲得しフリースローでも加点。藤本も第3クォーターだけで12得点の活躍を見せてリードを保つ。最終クォーターには多田武史が3本の3ポイントを沈め、迫る横浜EXを107－94で退けた。

得点に伸び悩んだGAME1と打って変わって、この日は6人が2ケタ得点をマーク。ゲインズ・ジュニアは24得点8リバウンドアシスト4スティールとチームをけん引。ジョシュ・シャーマが17得点10リバウンドのダブルダブルをマーク。藤本が14得点、駒水大雅ジャックが13得点、多田が12得点、飴谷が11得点と、的を絞らせない波状攻撃を見せた。

一方で横浜EXはトレイ・ボイドがベンチスタートながら37得点を挙げる活躍を見せ、エライジャ・ウィリアムスが23得点をマークするなどで追い上げを計るも、今シーズン2敗目を喫した。

■試合結果



横浜エクセレンス 94－107 鹿児島レブナイズ（＠横浜武道館）



横浜EX｜24｜12｜26｜32｜＝94



鹿児島｜20｜31｜24｜32｜＝107

【動画】鹿児島が100点ゲーム…横浜EXに勝利