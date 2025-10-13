2025年10月12日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。購入したテレビを紹介した。

参考：【写真】「えげつない」「近未来感ある！」はじめしゃちょーが購入した“1100万円のテレビ”

今回はじめしゃちょーが購入したのは1100万円のテレビので、高額なのもあり「かなり迷った」と言いつつ購入を決断。トラックで運ばれてきたテレビを、自宅に設置した。披露したところ、たしかにサイズは大きいものの、見た目はよくあるテレビだ。はじめしゃちょーも「思ったより普通」と戸惑いつつも、値段の理由を解説することに。

はじめしゃちょーがリモコンのスイッチを押すと、テレビの画面がどんどん透明に。後ろのカーテンを開けると、外の景色も透けて見えるようだ。このテレビはLGエレクトロニクス・ジャパンが販売している、「LG SIGNATURE OLED T」というもの。はじめしゃちょーは「すげえよこれ」と驚きを隠せないようで、試しにアクアリウムの映像を流すと、本物の水槽のように見えた。その後はゲームなども楽しみ、最新のテレビを堪能したようだ。

今回の動画に視聴者からは「えげつない」「ロマン」「近未来感ある！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）