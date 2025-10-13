小銭入れやメガネ感覚のお手軽さ。

iPhoneやApple Watchは毎日充電が必要なので、同時にできる充電器を持ちたいところ。せっかくならコンパクトで持ち運びができると、自宅以外でもチャージができて重宝します。

小さくても2台同時に充電

サンコーの「リングスタンド付き2in1小型ワイヤレス充電器」は、たたんだ状態はただの円盤。iPhone背面に磁力でくっつくMagSafe部分とほぼ同じ直径で、ポケットサイズの小ささです。

iPhoneと合体しつつ裏面からApple Watch用の充電器を出すと、2デバイスを同時に充電できます。

銀色のリングはスタンドにもなり、角度調節も自在。片手で持つ時は、指を通すと安定するでしょうね。

どこでも充電できる安心感

iPhoneは使い方次第で電池の減りが早い時がありますが、気持ち的には常に残量70〜80％以上はキープしておきたい感じ。Apple Watchは数年使っていると1日に2回充電が必要になってきたりして、どこでも充電できるという安心感＝心の平穏に繋がります。

移動が多い人やノマドワーカー、または要塞みたいな充電ステーションは持ち出せないんで、魅力を感じないよってミニマル派の人に向いていると思います。

