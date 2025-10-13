『Spookiz（スプーキッズ）』5年ぶり新シーズンには新たな謎が?新要素が詰まったトレイラーが公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクターアニメーションコンテンツ『Spookiz』（スプーキッズ）の新シーズンが、10月からスタート。このたび約5年ぶりとなる新シーズンのトレイラーが公開となった。

■富士山に温泉に相撲？ 今回の舞台はなんと日本！

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数619万人（10月2日現在）、総再生回数32億回超え（10月2日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど世界中で絶大な人気を誇っている。

今回公開された予告編では富士山らしき山の見える海岸に流れ着いたキュラ、ニホンザルと一緒に温泉に入るフランキーが描かれ、さらに相撲取りのような新キャラもチラリと映るなど、新シーズンの舞台である日本を感じさせる内容となっている。

■新シーズンあらすじ

誰もいない真夜中に…ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！

[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]

いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）

食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）

のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）

ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）

恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）

舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！

姿かたちも千差万別、性格も十人十色。

かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！

■【画像】かわいいスプーキッズたち

■新シーズンの本格スタートはハロウィンの日！

今月公開となる新シーズンは、10月17日に物語の始まりを告げるプロローグが、そして来る第一話はSpookizにふさわしいハロウィン当日の10月31日公開となる。いったいどんな物語が繰り広げられるのか、予告編で気持ちを高めながらチェックしてみよう。

■【動画】『Spookiz』 新シーズントレイラー

■関連リンク

『Spookiz』公式YouTube

https://www.youtube.com/@spookiz

『Spookiz』 OFFICIAL SITE

https://spookizworld.com/