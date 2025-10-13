2012年から活動休止中のロックバンド「レミオロメン」のボーカル・藤巻亮太（45）が13日に公式サイトを更新。個人事務所を設立し、独立することを発表した。

公式サイトで「このたび、藤巻亮太は長年マネジメントでお世話になったサンライズプロモーションを離れ、個人事務所として独立することになりました」と報告。

「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます」と感謝を記し「アーティストとして少しでも自分の殻を破りたいという想いで、今年はアルバムのリリース、ツアー、Mt.FUJIMAKIに臨みました。そして尚、この歩みを止めずに前に前に進む決意を固めた次第です。これからもソロアーティストとして、何気ない日常の機微や、家族と過ごすささやかな幸せ、この世界との繋がりを感じるままに音楽に込めて歌っていけたらと思います」と決意をつづった。

レミオロメンは「3月9日」、「粉雪」などが大ヒットを記録。12年から活動休止しており、藤巻はソロとして活動している。