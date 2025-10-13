女性8人組「CUTIE STREET」が13日、ぴあアリーナMMでデビュー1周年を記念した全国ツアーのファイナルを迎えた。アンコールでは来年2月からファンクラブツアーを開催することも発表された。

8人を紹介するムービーが流れると、会場は一気にヒートアップ。TikTok（ティックトック）の総再生回数が70億回を突破した大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」からスタート。9000人のきゅーてすと（ファンの愛称）も声援でこたえた。

4万8000人を動員した12都市15公演のツアーを完走。川本笑瑠（23）は「あっという間過ぎて、終わっちゃうのがさみしい」と名残惜しそうな様子。佐野愛花（24）は「1周年を迎えて、今こうしてここに立てているのはみんなのおかげ」と感謝。「この1年間、いろんな景色をみれたことが宝物で、これからもっと大きくなって明るい未来を描いていきたい」とさらなる飛躍を約束した。

アンコールでは8人がファンに手紙を読み上げた。古澤里紗（24）は「たくさんのアイドルがいるなか、キューストを見つけてくれてありがとう」と涙を流した。桜庭遥花（19）も「たくさんの愛を伝えてくれることが私の幸せ。みなさんにとっても私たちが幸せな存在でありたい」と力を込めた。

ライブでは14日配信の「Shooting Star」、「ぷりきゅきゅ」の新曲2曲を初披露するなど19曲をパフォーマンス。最後は再び「かわいいだけじゃだめですか？」を歌い締めくくった。