「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（41）が13日に更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。好きな外食チェーン店について熱いトークを展開した。

2人は「いっぱいあるわ〜」と悩みながらも、カズレーザーは「俺は本当にマック。マクドナルドが本当に好きなんで」と言及。松陰寺は「俺、モス」とモスバーガーへの愛を語っていた。

続けて松陰寺が「いろいろジャンルあるけど、バーミヤンって欠かせないでしょ」と語ると、カズレーザーも「中華ってバーミヤンだから」と同調した。しかし、カズレーザーはすぐさま「ちょっとこれバーミアンに苦情言っていい？」と言及。「バーミアンさんに本当にね、これ、苦情を言うの本当心苦しいんですけど、冷やし中華終わらすの早くない？もうないんすよ」と、バーミヤンの冷やし中華への思いを熱弁。

「醤油味と、ごまだれ味と、今年トマトのやつも出た。俺、余裕で100回くらい食ってる！」と強調し、松陰寺から「クレームに見せかけたラブコールやないか」とツッコまれていた。