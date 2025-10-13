イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦を受けて、パレスチナ自治区ガザで、ハマスに拘束されていた人質の解放が始まりました。

■人質の解放始まる…トランプ大統領、イスラエルに到着

日本時間13日午後2時すぎ。

佐藤篤志記者

「今、人質が解放された情報がありまして、会場は大きな歓声に包まれています」

2年ぶりに、人質の全員解放が始まったのです。日本時間13日午後、救急車でまず7人の人質がガザから運ばれます。解放は2回に分けて行われ、この日のうちに生存者20人全員が解放される予定です。

約2年ぶりに解放された人質と連絡をとった家族は…。

解放された人質の家族

「あなたは家に帰ってくる、みんな家に帰ってくる。私はあなたを愛しています」

アメリカのトランプ大統領もイスラエルに到着。ネタニヤフ首相らが出迎えました。自らが仲介した、今回の人質解放と停戦。その成果を最大限アピールする構えです。

イスラエルの街中には、トランプ氏をたたえるポスターがいたるところに張られていました。

■色の消えた街に戻り始めた人々

一方で、破壊され尽くしたガザ地区では…。

記者

「トラックが来ました。支援物資を積んだトラックが次々とガザ地区の方に入っていきます」

支援物資が届くと、配給所へ向かうトラックに人々が殺到。深刻な食料不足は、まだ解消されていません。

約2年に及んだ戦闘で、住宅も9割以上が破壊されました。

色の消えた街に、自宅を離れ、避難を強いられていた人々も続々と戻り始めています。

しかし…。素手で石を取り除いていた男性の自宅は、すっかりがれきとなっていました。

ガザ地区ハンユニス在住

「戦争が終わった今、どう生きていけばいいのか分からない。水も電気も、家も道路もない。とても悲惨な生活だ」

ガザに完全な平和が戻るには、まだ時間がかかりそうです。