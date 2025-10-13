渡邊渚「フジテレビどう思ってる？」に率直回答
【モデルプレス＝2025/10/13】渡邊渚が10月13日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。「フジテレビどう思ってるんですか？」という質問に回答した。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
今回は「REAL VALUE」チェアマンで“青汁王子”の名でも知られる三崎優太氏をゲストに迎え、トークを展開した。
三崎から「フジテレビどう思ってるんですか？」という質問が投げかけられると「今のフジテレビですか？あまり正直今はもう関係ないっていう気持ちなので、何も思っていないかも」と打ち明けた渡邊。一方で「仲の良い同期はまだ働いているし頑張っているから、その子たちにとって働きやすい環境になってほしいなって思っています」と切実な思いも伝えていた。
また現在抱える悩みについて「元気になってよかったなって思ってくれる人が大半ではあるんですけど、未だにね…色々あります」「悩みの1つなんですけど、大きな会社との契約ができない。途中まで話進んでいたのにみたいな」ともどかしい思いをしていると告白。なぜなのかと聞かれるも「知らないです。問題のある人みたいな感じなんじゃないですか…」と首を傾げていた。三崎氏が「今は関係なくないですか？ネットの時代だから、そういうスポンサーがいるところと契約している意味があんまりない気がする」とアドバイス。渡邊は「来年、再来年の自分の仕事が心配っていうその不安の方が大きくて」と本音を吐露していた。
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売したほか、2026年カレンダー「Nagisa Watanabe 2026／01-2026／12 Calendar」の受注販売も実施している。（modelpress編集部）
