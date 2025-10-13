中谷美紀、夫との肩組み2ショット公開「絵になる」「素敵なご夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/10/13】女優の中谷美紀が、10月12日に自身のInstagramを更新。ビオラ奏者をつとめる夫のティロ・フェヒナー氏との2ショット写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中谷美紀、イケメン夫とラブラブ密着
中谷は「極上の音楽を聴きに、ぜひお出かけくださいませ」とつづり、ティロ氏が12月9日に東京オペラシティで開催されるコンサート「フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン 2025」に出演することを報告。投稿では、タキシード姿のティロ氏が黒のトップスにロングスカートを合わせた上品なコーディネートの中谷の肩を抱き、2人でカメラに向かって穏やかに微笑んでいる写真を公開している。
この投稿には「幸せそうな姿が美しい」「仲睦まじくて憧れる」「素敵なご夫婦」「絵になる」などの反響が寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）

