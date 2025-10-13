お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、年齢より「大人に見られる派」と「子どもに見られる派」、どちらかを調査した。

年齢より大人or子供どっちにみられる？イメージ（※生成AIで作成）

「あんまり大人に見られたことないかも」と答えたのは、花妃。現在28歳とのことだが、とんずから見ても「でしょうね。なんか童顔やし、大人っぽくない」と納得の様子。

とんずはというと、「すっぴんやと下にみられる」そうで、そのときの格好次第とのこと。大学時代は髪色が派手だったため、大人にみられたこともあるそう。

26歳のいまは、たばこを買う際に年齢確認をされることもあるが、「コンビニで『（たばこの）何番ください』みたいにしゃべったら大丈夫」だという。これを聞いた花妃も、「声はスナックのママでも全然いける」と同意していた。

見た目だけならば、2人とも子どもに見られる派という結論に。花妃は、「芸人はちょっと若く見えるというか、そういう感じの人が多い」と持論を展開した。

アンケート結果は、59票の回答があり、「大人に見られる派」が46パーセント、「子どもに見られる派」が54パーセントで、わずかに「子どもに見られる派」が多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

大人に見られる派からは、以下のようなコメントが寄せられた。

「子どものころからおじさんに見られるのがコンプレックスでした」



「中学時代から。よく焼き鳥屋のおじさんから『部長』と呼ばれてました」



「中学生のとき、平日昼間にショッピングモールを歩いていたら、店員さんに『今日はお仕事お休みですか？』と声をかけられたことがある」

対する、子どもに見られる派からは、このような意見が集まった。



「マイナス5歳くらい若く見られることが多いです。喜んでいいのかどうなのか」



「もうおっさんなんですが、喫茶店などに行ったら『お兄ちゃん』といわれます」



「子どもというか、若くみられます。5年前の55歳のころ、コロナ禍でマスクをしていたら『お兄ちゃん学生さん？』とよくいわれていました」



「橋本環奈様と同じ身長（152センチメートル）でやらせてもらってるので、小柄で幼く見られることはあるかも」

身長で判断されてしまうというのはどちらのパターンでもあるようで、とんずいわく、「うちの兄ちゃんも（身長が）180ぐらいあったから、小学6年生のときにお父ちゃんと一緒に飯を食いに行ったら、お会計のときに『お会計は別ですか？』と聞かれた」と経験談を語っていた。



※ラジオ関西『Clip火曜日』より