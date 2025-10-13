第31節終了時点の上位と下位の状況、栃木SC、金沢、岐阜が猛ブースト

2025明治安田J3リーグ第31節が行われた。

10月13日時点の順位表では、首位のヴァンラーレ八戸と2位の栃木シティがそれぞれ勝利して勝ち点を伸ばした。一方で3位の鹿児島ユナイテッドFCは引き分けとなり、上位陣で明暗が分かれる結果となった。

首位のヴァンラーレ八戸はザスパ群馬に4-0で勝利し、勝ち点を66に。2位の栃木シティは奈良クラブに3-0で勝利し、勝ち点63となった。3位の鹿児島ユナイテッドFCはギラヴァンツ北九州と1-1で引き分け、勝ち点55となっている。

J2昇格プレーオフ圏内では、FC大阪がFC琉球に3-0で勝利し、勝ち点55で4位に位置している。テゲバジャーロ宮崎の試合は中止で5位。6位の奈良クラブは栃木シティに0-3で敗れた。7位の栃木SCは福島ユナイテッドFCに1-0で勝利し、8位のツエーゲン金沢はアスルクラロ沼津を3-1で下すなど勢いが止まらない。

残留争いでは、高知ユナイテッドSCがFC岐阜に1-3で敗れて16位。17位のAC長野パルセイロはカマタマーレ讃岐に1-0で勝利し、勝ち点32となった。18位ザスパ群馬、19位カマタマーレ讃岐はともに敗戦。20位のアスルクラロ沼津はツエーゲン金沢に1-3で敗れ、勝ち点24と厳しい状況だ。

ファンからは「自動昇格とプレーオフの差が大きくなった」「J3って恐ろしい」「岐阜がプレーオフ狙える位置まで登り詰めて来た」「栃木SCも金沢も勢いが止まらねえ」「群馬やばいな」「まだまだ予断許されぬ状況」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）