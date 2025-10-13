昨年８月にデビューした「きゅーすと」こと女性８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」が１２、１３日、横浜市・ぴあアリーナＭＭで自身初となる全国ツアー「ＣＡＮ’Ｔ ＳＴＯＰ ＣＵＴＩＥ」（１２都市１５公演）のファイナル公演を迎え、２日間で約１万８０００人を動員した。

ＴｉｋＴｏｋで７０億再生を記録しているデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」で幕が開けると、客席から轟音（ごうおん）のような大歓声が響き渡った。１４日配信の新曲「Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ」など、全１９曲を歌唱した。

最年長２４歳の古澤里紗は、本編最後の「ハロハロミライ」歌唱中に感極まって号泣。佐野愛花も、ファンに向けて読み上げた手紙の途中で感極まり「この７人とは出会うべくして出会ったと毎日思っています。おばあちゃんになるまで一緒に盛り上がりたい。８人全員でいる時は何にも負けない自信がある。この先も、もっと上っていけると思ってます」と力強く宣言した。

梅田みゆは、上京を迷っていた高校時代に背中を押してくれた両親が来場しており「すごいスピードで大きくなっていく、きゅーすとにパフォーマンスでも気持ちの面でもついて行くのに必死でした。でも私には最強の７人がいます」と胸を張った。

来年２月に初のファンクラブツアー（６都市９公演）を開催することも発表。かわいさで世界征服する計画は着々と進行中だ。