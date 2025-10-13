台風19号災害で長野市の千曲川の堤防が決壊してから13日で6年がたちました。被災地では犠牲になった人を悼み黙とうが捧げられたほか、さらなる復興と次の災害に向けた備えが進められています。



「黙とう」



千曲川の堤防が決壊した現場近くでは13日、地元住民が集まり、犠牲者に黙とうを捧げました。



台風19号災害で長野市の千曲川の堤防が決壊してから13日で6年。市内では災害関連死を含めて18人が犠牲となり、約4300棟の住宅が被害を受けました。





寺澤達哉キャスター「台風19号災害から6年。当時決壊した堤防はおおむね修復工事が完了し地域の再生が進んでいます。住民からは次の災害に備えたいという声が多く聞かれます」自宅が全壊した住民「毎年この時期になると(災害が)頭をよぎる」「避難用具とか家族の安全を守るために何かあったときは、とにかく実家へ集合しようと打ち合わせはしてある」自宅が全壊した住民「これから地震が来るかもしれないと思っていて。地震が起きると水害が起きるかもしれない、もっと大変なことが起きるかもしれない」決壊現場の近くでは防災拠点として河川防災ステーションの計画が進んでいて、早ければ2年後の完成を目指しています。13日は復興のつどいが開かれ、地元の住民など約50人が大規模災害への備えなどを確認しました。一方、被災地で課題となっているのは人口減少です。長野市長沼地区の人口は、被災前2318人でしたが、10月1日時点で1895人と400人以上 減少しています。長沼地区では地域活動を通じて人口減少対策に取り組みたいとしています。長沼地区住民自治協議会 小林 竜一 会長「今いる住民が楽しく安心して暮らせるようにいろいろなイベントを開催して交流人口を少しでも増やしたい」