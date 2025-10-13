染谷俊之＆小西詠斗がW主演、怪しげな深夜ドラマ開幕 『UNREAL-不条理雑貨店-』第1話あらすじ
俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演を務める、テレビ大阪ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』（毎週月曜 深1：20〜1：50）、きょう13日深夜に放送スタートする。
【写真】染谷俊之＆小西詠斗『UNREAL-不条理雑貨店-』第1話場面カット
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
テレビ大阪（毎週月曜 深夜1：05 ※初回15分遅れ）のほか、テレビ愛知（毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（10月16日スタート、毎週木曜 深0：30）で放送。30分×全6話。
■Ep1「悪食の天秤」
海名月市にある、美しい骨董品が並び、不思議な雰囲気が漂う雑貨「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）は近くのカフェ「海桐-TOBIRA-」によく出前を頼んでいるが、そこで働くしっかり者の高校生の宗哉（ムネチカ）（小西詠斗）に何かと世話を焼かれていた。
ある日、いつものようにヤギオがムネチカに世話を焼かれていると、「UNREAL」に一人の客・三浦（石黒英雄）が訪れる。取引先への手土産を探しているというが、実は女性からストーカーめいた行為をされて困っているという。その後、三浦は店内にある「悪食の天秤」と呼ばれる骨董品に興味を示し…。
